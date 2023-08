TOKYO, 15 août (Reuters) - Près de 900 vols ont été annulés au Japon et 240.000 personnes ont reçu l'ordre de se mettre à l'abri alors que le typhon Lan a touché terre mardi matin, entraînant des coupures d'électricité dans des dizaines de milliers de foyers.

Le typhon Lan, qui arrive de l'océan Pacifique, a touché terre à l'extrémité sud de la préfecture de Wakayama, à environ 400km au sud-ouest de Tokyo. Il a frappé une grande partie du centre et de l'ouest du Japon avec des pluies torrentielles et des vents puissants.

Les autorités japonaises ont émis des alertes aux inondations et aux glissements de terrain, tandis que quelques tornades se sont formées. Des centres d'évacuation ont également été mis en place dans des bâtiments sûrs et en hauteur pour les habitants des 11 préfectures concernées.

Outre la perturbation des vols, les pluies et les vents violents ont causé la fermeture de routes ainsi que la suspension de dizaines de lignes de trains.

Le Japon a déjà été frappé la semaine dernière par le typhon Khanun.

Des maisons et des entreprises ont subi des dégâts des eaux dans la ville de Nara et les médias ont rapporté que plusieurs personnes ont été renversées par le vent et blessées.

Des pannes d'électricité ont touché près de 90.000 foyers dans les régions du centre et de l'ouest, selon les services publics.

Le typhon Lan souffle des vents soutenus à 150km/h et se déplace vers le nord-ouest à travers l'ouest de l'île principale de Honshu, à une vitesse d'environ 15km/h. Selon l'agence météorologique japonaise, il devrait atteindre la mer du Japon mercredi matin et poursuivre sa route vers le nord. (Reportage Chang-Ran Kim, Kiyoshi Takenaka et Satoshi Sugiyama ; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)