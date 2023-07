L'administration Biden a proposé vendredi de relever les normes d'économie de carburant d'ici à 2032 pour atteindre une moyenne de 58 miles par gallon pour l'ensemble du parc automobile, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de carburant.

La proposition de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), qui couvre les années modèles 2027 à 2032, augmenterait les exigences en matière de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) de 2 % par an pour les voitures particulières et de 4 % par an pour les véhicules utilitaires légers.

L'agence propose également de nouvelles normes d'efficacité énergétique pour les camionnettes et les fourgonnettes lourdes pour 2030-2035, avec une augmentation de 10 % par an.

En 2022, la NHTSA a finalisé des règles pour 2024-2026 exigeant une moyenne de 49 mpg pour le parc automobile d'ici 2026. Ces règles ont renforcé les exigences d'efficacité de 8 % en 2024 et 2025 et de 10 % en 2026.

La nouvelle proposition de l'agence permettrait aux propriétaires de véhicules de 2032 d'économiser environ 1 043 dollars par véhicule en coûts de carburant sur toute la durée de vie, tout en augmentant les coûts moyens des véhicules de 932 dollars.

Selon la NHTSA, cette règle "encouragera les constructeurs produisant des véhicules (à moteur à combustion interne) au cours de la période d'établissement des normes à réaliser des économies de carburant significatives, à améliorer la sécurité énergétique et à réduire considérablement la pollution nocive".

Les exigences du CAFE ne sont pas aussi strictes que la proposition de l'Agence de protection de l'environnement, présentée en avril, visant à réduire les émissions de gaz d'échappement des véhicules. La loi interdit à la NHTSA de tenir compte de l'économie de carburant des véhicules électriques dans l'établissement des normes.

L'EPA a déclaré que les normes qu'elle propose pour la période 2027-2032 réduiraient les émissions de 56 %, soit une réduction annuelle moyenne de la pollution de 13 %, et que 67 % des nouveaux véhicules en 2032 seraient électriques.

La NHTSA estime que sa proposition réduirait la consommation d'essence de 88 milliards de gallons jusqu'en 2050.

La NHTSA souhaite recevoir des commentaires sur cinq alternatives, y compris le fait de ne pas augmenter les exigences et de les augmenter chaque année de 6 % pour les voitures et de 8 % pour les véhicules utilitaires légers. L'agence a déclaré que l'alternative qu'elle privilégie "a un coût que nous pensons que le marché peut supporter sans créer de problèmes d'acceptation par les consommateurs ou de vente".

L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente General Motors, Toyota Motor, Volkswagen et d'autres, a demandé à l'EPA d'assouplir sa proposition sur les émissions, estimant qu'elle n'était "ni raisonnable ni réalisable", tandis que Tesla a déclaré que l'EPA devrait la rendre plus stricte. L'alliance a déclaré vendredi qu'elle examinait la proposition de la NHTSA.