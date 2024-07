Les principaux indices boursiers japonais ont reculé par rapport aux records atteints en début de journée vendredi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une récente hausse et s'étant positionnés en prévision des données économiques clés américaines attendues plus tard dans la journée.

L'indice de référence Nikkei a clôturé à 40 912,37, mais a réussi à afficher sa meilleure performance hebdomadaire depuis la fin du mois de mars. L'indice plus large Topix a terminé en baisse de 0,5 % à 2 884,18.

Les deux indices ayant atteint des chiffres records, le marché a un "sentiment d'accomplissement", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef du marché chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Les analystes ont également souligné une certaine prise de bénéfices après que les deux indices ont atteint des sommets, alors que la hausse du yen a également pesé sur le marché.

Les actions japonaises ont été stimulées cette année en partie par les réformes de la gouvernance d'entreprise, qui ont alimenté les attentes selon lesquelles les entreprises locales continueront à augmenter leurs rendements.

Un yen plus faible a soutenu les actions des entreprises liées à l'exportation, telles que les constructeurs automobiles, au cours des six premiers mois de l'année, et la sortie de la politique monétaire ultra-légère de la Banque du Japon a contribué à soutenir le secteur bancaire.

"L'un des facteurs clés pour déterminer si les actions continueront ou non à augmenter sera les résultats des entreprises publiés à la fin du mois", a déclaré M. Ichikawa de Sumitomo Mitsui.

Parmi les actions individuelles, les constructeurs automobiles ont été à la traîne vendredi, Toyota Motor ayant chuté de 2,1 % et Honda Motor de 3,4 %, ce qui en fait l'un des plus mauvais élèves.

Mitsui O.S.K. Lines a chuté de 3,6 % alors que le secteur du transport maritime dans son ensemble a sous-performé.

Le titre Advantest, lié aux puces électroniques, a reculé de 2,1 %, tandis que son homologue Tokyo Electron a progressé de 1,5 %.

Fast Retailing, la société mère d'Uniqlo, a clôturé en hausse de 0,7 %.