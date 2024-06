Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a demandé à la National Highway Traffic Safety Administration de reconsidérer sa nouvelle règle imposant à la quasi-totalité des voitures et camions neufs d'ici à 2029 d'être équipés de systèmes avancés de freinage automatique d'urgence.

L'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors, Toyota Motor, Volkswagen et la quasi-totalité des autres constructeurs automobiles, a déclaré que l'exigence adoptée en avril selon laquelle toutes les voitures et tous les camions devraient être capables de s'arrêter et d'éviter de percuter les véhicules qui les précèdent à une vitesse pouvant atteindre 62 miles à l'heure est "pratiquement impossible avec la technologie disponible".

Le groupe a déclaré que les exigences strictes de la NHTSA à des vitesses de conduite plus élevées auront pour conséquence que les véhicules "appliqueront automatiquement les freins bien avant ce à quoi un conducteur typique et d'autres personnes sur la route s'attendraient", ce qui entraînera des collisions par l'arrière.