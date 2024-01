Quatre jours après le tremblement de terre de magnitude 7,6 qui a fait au moins 94 morts et perturbé les infrastructures de la côte ouest du pays, les fabricants japonais se sont empressés de reprendre leur production, alors que les entreprises revenaient des sombres vacances du Nouvel An.

Environ 80 % des 200 entreprises possédant des usines dans les zones touchées par le séisme, dont des fabricants de machines, de semi-conducteurs et de textiles, ont repris leur production ou la reprendront bientôt après le tremblement de terre, a déclaré vendredi le ministre de l'industrie, Ken Saito.

Mais le gouvernement ne peut pas donner de calendrier précis pour le rétablissement de l'approvisionnement en électricité de la région, a ajouté M. Saito. Environ 24 000 bâtiments à Ishikawa, la préfecture la plus touchée où se trouve l'épicentre du séisme, sont toujours privés d'électricité, selon Hokuriku Electric Power.

Le fournisseur de pièces électroniques Murata Manufacturing a déclaré vendredi qu'il examinait les dommages subis par cinq usines à Ishikawa et dans la région voisine de Toyama, tandis que huit autres usines de la région ont repris leur production ou devraient le faire d'ici mardi.

Le constructeur automobile Toyota Motor étudie la manière dont sa production pourrait être affectée après que ses fournisseurs Aisin et Sumitomo Electric Industries ont subi des dommages à la suite du tremblement de terre, a déclaré le président Koji Sato.

Les fabricants d'écrans Japan Display et EIZO, ainsi que les fabricants de puces Kokusai Electric, Sanken Electric et Toshiba Electronic Devices & Storage, ont déclaré qu'ils vérifiaient et réparaient les installations endommagées de leurs usines.

Kyohei Morita, économiste en chef de Nomura Securities, a estimé jeudi que les pertes économiques dues au tremblement de terre pourraient représenter moins de 0,01 % du produit intérieur brut du Japon. L'impact sur les chaînes d'approvisionnement plus larges serait moins important que celui des tremblements de terre de Kumamoto en 2016 qui ont touché les centres industriels de l'automobile et des semi-conducteurs, a écrit M. Morita dans une note aux clients.

Contrairement au tremblement de terre et au tsunami de 2011 dans l'est du Japon, qui ont provoqué la fusion de centrales nucléaires à Fukushima et entraîné une pénurie d'électricité à l'échelle nationale, l'impact du tremblement de terre sur l'approvisionnement en électricité est resté régional, bien qu'il puisse affecter les efforts déployés par le Japon pour remettre en service sa capacité nucléaire.

Alors que les fabricants sont le pilier des économies locales d'Ishikawa et de Toyama, touchées par le séisme, et représentent un tiers des revenus des entreprises, les sociétés de services, telles que les constructeurs et les hôtels, fournissent le plus grand nombre d'emplois, selon la société d'études de marché Teikoku Databank.

Le tremblement de terre et l'incendie qu'il a déclenché ont mis à mal le principal centre touristique d'Ishikawa, Wajima, connu pour ses pêcheries, ses laques et ses marchés, au moment même où le tourisme faisait son retour après la crise du COVID-19.

"Les dommages causés aux infrastructures et à la réputation du secteur touristique d'Ishikawa pourraient durer longtemps - peut-être plus d'une décennie", a déclaré Daisuke Iijima, analyste à Teikoku Databank. (1 $ = 145,2500 yens) (Reportage de Kantaro Komiya ; Reportage complémentaire de Ritsuko Shimizu et Maki Shiraki ; Rédaction de Tomasz Janowski)