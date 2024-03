Les actions japonaises les plus performantes risquent d'être vendues en raison de positions longues surchargées dans des sociétés liquides et de grande taille, selon les stratèges des banques américaines Morgan Stanley et JP Morgan.

Les stratèges quantitatifs de ces banques, qui utilisent des modèles statistiques pour leurs analyses, affirment que les positions longues sur les actions les plus performantes deviennent trop importantes car les investisseurs étrangers privilégient les actions à grande capitalisation ou suivent les indices de référence, ce qui gonfle la valeur des secteurs populaires tels que les semi-conducteurs et les banques.

Les investisseurs qui utilisent des modèles pour suivre les tendances achètent également le même groupe restreint d'actions, et ils pourraient eux aussi commencer à dénouer certaines positions, selon les stratèges.

Les actions japonaises ont atteint des niveaux record ce mois-ci, dépassant le précédent sommet de 1989, les investisseurs pariant sur une amélioration de la croissance et de la gouvernance d'entreprise. Le rallye qui dure depuis un an s'est poursuivi même après que la Banque du Japon a mis fin à une politique de taux négatifs qui durait depuis des décennies.

Les conseillers en négoce de matières premières (CTA) qui suivent les tendances ont récemment décidé de réduire leurs positions longues sur les contrats à terme Nikkei 255, a indiqué l'équipe de stratégie quantitative de JP Morgan dirigée par Masanari Takada dans une note datée du 26 mars.

"Nous ne voyons pas beaucoup de possibilités d'expansion des positions longues par les CTA car elles ont déjà atteint un niveau élevé", ont-ils déclaré.

De même, Morgan Stanley a noté que les actions japonaises à grande capitalisation ont commencé à perdre de la vitesse en mars, les actions suivies par la banque affichant un gain modéré de 2,5 % ce mois-ci, contre 6,2 % en février.

"Les actions japonaises dynamiques, en particulier celles des semi-conducteurs, de l'automobile et de la finance, pourraient être confrontées à un vent contraire à court terme en avril", ont déclaré les analystes quantitatifs asiatiques de Morgan Stanley dans une note datée du 25 mars.

Par exemple, les poids lourds de l'indice, le géant de l'équipement de fabrication de puces Tokyo Electron, et Toyota Motor Corp ont fait un bond de 56% et 49%, respectivement, tandis que la plus grande banque du Japon, Mitsubishi UFJ Financial Group, a progressé de 30% depuis le début de l'année.

L'indice Nikkei, plus large, a fait un bond de 22 % cette année et de plus de 40 % l'année dernière, surpassant ainsi les principaux marchés mondiaux, mais les valorisations de certains secteurs sont tendues, selon les analystes.

Le ratio cours-bénéfice à 12 mois du Nikkei est actuellement de 21, soit un niveau supérieur à sa moyenne sur 10 ans et équivalent à celui de l'indice américain S&P 500, ce qui donne à penser que les entreprises japonaises deviennent chères, même si les valorisations actuelles sont inférieures à celles de 1989. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Michael Perry)