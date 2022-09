Les usines japonaises augmentent leur production pour le troisième mois en août

Les usines japonaises ont augmenté leur production pour le troisième mois consécutif en août, le secteur manufacturier faisant preuve de résilience face aux craintes accrues concernant le coût élevé des matériaux et un ralentissement économique mondial.

Les responsables politiques de la troisième économie mondiale s'inquiètent des risques de récession aux États-Unis et chez d'autres grands partenaires commerciaux, ce qui rendrait le Japon de plus en plus dépendant de la consommation intérieure pour sa croissance.

Des chiffres distincts ont montré que les ventes au détail ont fortement augmenté pour un sixième mois consécutif en août, tandis que les dernières données sur l'emploi ont souligné le resserrement des conditions du marché du travail.

La production industrielle a augmenté de 2,7 % en août, en données corrigées des variations saisonnières, par rapport au mois précédent, selon des données officielles publiées vendredi, prolongeant ainsi les hausses des deux mois précédents.

L'augmentation, qui a été beaucoup plus forte que la prévision médiane du marché pour un gain de 0,2 % attendue par les économistes dans un sondage Reuters, a été stimulée par une production plus ferme de machines de production et de fer, d'acier et de métaux non ferreux.

Cela a permis de compenser la chute de 6,3 % de la production de pièces et d'appareils électroniques et le déclin de la production de véhicules à moteur, qui a basculé dans la contraction après avoir enregistré des gains à deux chiffres en juin et juillet.

Ce déclin contraste avec le rapport publié jeudi par le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes, Toyota Motor Corp, qui a déclaré que sa production mondiale de véhicules a augmenté à un rythme record pour le mois d'août, avec une hausse de 44,3 % par rapport à l'année précédente.

Les fabricants interrogés par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI) s'attendaient à ce que la production augmente encore de 2,9 % en septembre et de 3,2 % en octobre.

Des données distinctes ont montré que les ventes au détail ont augmenté plus que prévu, avec une hausse de 4,1 % en août par rapport à l'année précédente, contre une prévision médiane de 2,8 % dans un sondage Reuters.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 2,5 % en août, contre 2,6 % le mois précédent, tandis que la disponibilité des emplois s'est établie à 1,32, marquant son plus haut niveau depuis mars 2020. (Reportage de Daniel Leussink ; Reportage supplémentaire de Yoshifumi Takemoto ; Édition de Sam Holmes)