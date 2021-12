POINT MARCHÉS-Le rebond des actions européennes devrait se poursuivre (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, PIB britannique) * Les indices européens attendus entre +0,3% et +0,4% * Faibles variations pour les futures américains et l'Asie * Le PIB britannique au T3 revisé en baisse, celui des USA à suivre par Laetitia Volga PARIS, 22 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modérée mercredi à l'ouverture après la clôture positive de Wall Street la veille mais les investisseurs encore présents à quelques jours de Noël devraient rester vigilants à toute annonces concernant la pandémie de COVID-19. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,38% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,28% et le FTSE à Londres avancerait de 0,29%. "Les investisseurs se penchent sur les fondamentaux de l'économie mondiale et il y a beaucoup d'indicateurs positifs si vous regardez la consommation, les bénéfices des entreprises. C'est positif pour les marchés", a déclaré Kerry Craig, stratège chez J.P. Morgan Asset Management. Mardi, les places boursières européennes ont pour la plupart effacé les pertes de la séance précédente, avec un bond des actions liées aux matières premières et aux voyages, bien que l'inquiétude concernant la propagation du variant Omicron du coronavirus reste dans les esprits. A l'agenda, les investisseurs suivront les chiffres définitifs du produit intérieur brut des Etats-Unis (13h30 GMT) au troisième trimestre après la publication de ceux pour le Royaume-Uni qui ont montré une croissance économique moins dynamique que prévu sur la période. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Une séance stable se profile à Wall Street qui a fini en nette hausse mardi, rebondissant après avoir plongé la veille du fait des inquiétudes sanitaires liées à Omicron tandis que les résultats trimestriels de Nike et Micron ont alimenté la hausse. L'indice Dow Jones a gagné 1,60% à 35.492,70 points, le S&P-500 a pris 1,78% à 4.649,23 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,40% à 15.341,09 points. Nike a progressé de 6,1% après avoir publié lundi soir un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieurs aux attentes et s'être dit confiant sur une amélioration des tensions dans les chaînes d'approvisionnement pour son prochain exercice fiscal annuel. Micron Technology, qui a dit anticiper un bénéfice pour le deuxième trimestre meilleur que prévu, a grimpé de 10,5%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a pris 0,16%, la hausse des valeurs technologiques ayant compensé des prises de bénéfices notamment sur Toyota (-0,68%) qui avait nettement progressé la semaine dernière. Les Bourses chinoises, stables, n'ont pas profité des déclarations du directeur adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme qui affirme que la Chine a la capacité de maintenir une croissance économique à un niveau satisfaisant. L'indice composite de Shanghai a cédé 0,07% et le CSI300 de Chine continentale a grappillé 0,02%. CHANGES/TAUX L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, prend 0,1%. L'euro abandonne 0,16% à 1,1265 dollar. Les semaines autour de Noël sont généralement peu volatiles sur le marché des devises et des autres classes d'actifs, ont déclaré les analystes d'ING, même si "cette année, les tendances saisonnières traditionnelles risquent d'être contrariées par d'éventuelles mesures de restrictions et des investisseurs qui traitent encore les décisions importantes prises par les banques centrales la semaine dernière." Dans les échanges en Asie, le rendement des bons du Trésor à dix ans recule de 2,2 points de base à 1,4652% après avoir frôlé la veille un pic 1,5%, au plus haut en une semaine. Celui du Bund allemand cède un point dans les premiers échanges, à -0,312%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont inchangés, les acteurs du marché attendant d'en savoir plus sur l'état de la demande dans un contexte d'inquiétude liée au COVID-19. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,13% à 71,21 dollars le baril et le Brent perd 0,05%, à 73,94 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI 22 DÉCEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 PIB définitif T3 +2,1% +2,1%* * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28562,21 +44,62 +0,16% +4,07% Topix 1971,51 +1,72 +0,09% +9,24% Hong Kong 23042,00 +70,67 +0,31% -15,38% Taiwan 17826,83 +37,56 +0,21% +21,00% Séoul 2984,48 +9,45 +0,32% +3,86% Singapour 3085,09 +0,01 +0,00% +8,48% Shanghaï 3622,62 -2,51 -0,07% +4,31% Sydney 7364,80 +9,80 +0,13% +11,81% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35492,70 +560,54 +1,60% +15,96% S&P-500 4649,23 +81,21 +1,78% +23,78% Nasdaq 15341,09 +360,14 +2,40% +19,03% Nasdaq 100 15986,28 +358,63 +2,29% +24,04% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1840,42 +26,41 +1,46% +19,78% Eurostoxx 50 4174,99 +67,86 +1,65% +17,52% CAC 40 6964,99 +94,89 +1,38% +25,46% Dax 30 15447,44 +207,77 +1,36% +12,60% FTSE 7297,41 +99,38 +1,38% +12,95% SMI 12682,53 +92,64 +0,74% +18,49% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1265 1,1283 -0,16% -7,76% Dlr/Yen 114,15 114,08 +0,06% +10,64% Euro/Yen 128,59 128,77 -0,14% +1,32% Dlr/CHF 0,9248 0,9236 +0,13% +4,49% Euro/CHF 1,0419 1,0417 +0,02% -3,59% Stg/Dlr 1,3254 1,3265 -0,08% -3,06% Indice $ 96,5910 96,4910 +0,10% +0,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3120 -0,0090 Bund 2 ans -0,7010 -0,0070 OAT 10 ans 0,0530 -0,0070 +36,50 Treasury 10 ans 1,4635 -0,0230 Treasury 2 ans 0,6667 -0,0080 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 71,21 71,12 +0,09 +0,13% +16,34% Brent 73,94 73,98 -0,04 -0,05% +11,98% (édité par Blandine Hénault)