Tesla chute en raison de l'écart croissant entre les livraisons et la production, et des inquiétudes concernant la demande.

Les actions de Tesla Inc ont clôturé en baisse de 8,6 %, soit leur plus forte chute en une journée depuis quatre mois, lundi, après que les livraisons de véhicules au troisième trimestre aient été inférieures aux estimations de Wall street en raison d'obstacles logistiques, le ralentissement des perspectives de croissance économique faisant douter de la demande.

La dégringolade a fait disparaître plus de 71 milliards de dollars de valeur boursière du constructeur automobile le plus précieux au monde et a entraîné dans sa chute les actions d'autres constructeurs de véhicules électriques.

Malgré des livraisons trimestrielles record, Tesla n'a pas répondu aux attentes du marché, avec un écart inhabituellement important entre la production et les livraisons, car il a eu du mal à décrocher suffisamment de moyens de transport en période de pointe à un coût raisonnable.

L'écart entre les livraisons et la production s'inscrit dans un contexte où les investisseurs et les analystes s'inquiètent de la demande en raison de l'augmentation du prix des véhicules Tesla, de la hausse du coût des emprunts et des perspectives moroses de la croissance économique mondiale.

"Alors que Tesla continue de pointer du doigt les contraintes d'approvisionnement pour limiter les livraisons, le potentiel de destruction de la demande s'annonce important", a déclaré Ryan Brinkman, analyste chez JP Morgan. Les analystes ont averti que la demande pourrait s'essouffler au cours des prochains trimestres, les ventes de Toyota Motor Corp aux États-Unis ayant baissé de 7,1 %. "En ce qui concerne l'expédition, nous ne sommes confrontés à aucun problème", a déclaré le constructeur automobile japonais.

Tesla devra livrer plus de 450 000 véhicules au quatrième trimestre pour atteindre son objectif d'augmenter ses livraisons de 50 % par an. Reuters rapporte qu'il s'est fixé comme objectif de produire environ 495 000 Model Y et Model 3 au cours de cette période.

"L'inquiétude générale ne concerne pas seulement le fait que l'entreprise n'ait pas pu livrer ses véhicules, mais aussi le fait que tous ces petits véhicules électriques émergents soient en difficulté... Cela pourrait nous mettre en retard sur l'évolution de la production de VE", a déclaré Brandon Pizzurro, de GuideStone Capital Management.

Néanmoins, les analystes s'attendent à ce que les marges de fabrication de Tesla restent solides au quatrième trimestre, grâce à son pouvoir de fixation des prix et à sa capacité à utiliser la Chine comme plaque tournante des exportations pour de nombreux pays.

Pendant ce temps, son rival Rivian Automotive Inc a déclaré lundi qu'il avait produit 7 363 véhicules au troisième trimestre, soit 67 % de plus que le trimestre précédent, et a maintenu son objectif de 25 000 véhicules pour l'année complète.