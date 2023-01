Tokyo a reculé après l'affaissement de Wall Street

Données financières JPY USD EUR CA 2023 36 963 Mrd 288 Mrd 266 Mrd Résultat net 2023 2 601 Mrd 20 252 M 18 721 M Dette nette 2023 19 927 Mrd 155 Mrd 143 Mrd PER 2023 10,1x Rendement 2023 2,95% Capitalisation 26 000 Mrd 202 Mrd 187 Mrd VE / CA 2023 1,24x VE / CA 2024 1,20x Nbr Employés 372 817 Flottant 69,9% Graphique TOYOTA MOTOR CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOYOTA MOTOR CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 1 909,50 JPY Objectif de cours Moyen 2 182,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Akio Toyoda Director & General Manager-Asia Kenta Kon Chief Financial Officer, Director & GM-Accounting Takeshi Uchiyamada Director & Manager-Development Center 2 Keiji Yamamoto Chief Information & Security Officer Seiji Sakai Manager-Information Systems & IT Management Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOYOTA MOTOR CORPORATION 5.35% 202 404 VOLKSWAGEN AG 7.54% 79 802 MERCEDES-BENZ GROUP AG 9.61% 77 690 BMW AG 9.65% 63 734 GENERAL MOTORS COMPANY 8.32% 52 012 FORD MOTOR COMPANY 6.71% 50 940