Tokyo en progression avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo démarrait en léger rebond mercredi, aidée par les gains élevés du géant de la cote Toyota qui a intensifié la veille son virage électrique, mais les investisseurs restaient globalement prudents avant une décision de la Fed.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,21% à 28.493,75 points vers 00H50 GMT, et l'indice élargi Topix prenait 0,66% à 1.986,84 points.

Wall Street a pourtant terminé mardi en repli, entre craintes persistantes liées au variant Omicron et un éventuel durcissement anticipé de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont le président Jerome Powell doit s'exprimer ultérieurement mercredi.

Mais Tokyo avait déjà essentiellement intégré ces facteurs négatifs lors de sa séance de mardi, et la baisse persistante du yen par rapport au dollar soutenait par ailleurs les valeurs exportatrices nippones.

Le marché tokyoïte était aussi "soutenu par des achats d'actions bon marché", relevait dans une note Yoshihiro Ito, stratégiste chez Okasan Online Securities.

Du côté des valeurs

TOYOTA ÉLECTRISE LE MARCHÉ: le titre du géant automobile nippon Toyota bondissait de 3,56% à 2.118 yens. Le groupe a considérablement musclé mardi ses objectifs dans les véhicules électriques, à la grande joie visiblement des investisseurs qui attendaient cela depuis longtemps.

Toyota prévoit d'écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an à compter de 2030, une augmentation de 75% par rapport à sa précédente cible à même échéance. Sa marque haut de gamme Lexus va devenir 100% électrique en Amérique du Nord, Chine et Europe d'ici 2030, et dans le monde entier en 2035. Le groupe prévoit des investissements colossaux (4.000 milliards de yens, soit plus de 31 milliards d'euros au cours actuel) pour atteindre ces nouveaux objectifs.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen continuait de faiblir par rapport au dollar avant les annonces de la Fed. Vers 00H45 GMT un dollar s'échangeait pour 113,77 yens contre 113,70 yens mardi à 21H00 GMT.

La devise japonaise baissait aussi face à l'euro, qui valait 128,15 yens contre 128,02 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, un euro se négociant pour 1,1262 dollar contre 1,1259 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole restait en repli, continuant d'être déprimé comme la veille par l'abaissement des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur la demande mondiale d'or noir à cause d'Omicron: à 00H40 GMT le prix du baril américain de WTI perdait 0,51% à 70,37 dollars.

