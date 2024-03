Toyota : PEVE va évoluer pour devenir Toyota Battery

Toyota fait savoir que Primearth EV Energy (PEVE) deviendra une filiale en propriété exclusive de Toyota Motor et changera de nom pour devenir 'Toyota Battery' à compter du 1er octobre.



'Le nouveau nom de l'entreprise incarne notre détermination à tirer parti de la technologie et des compétences acquises depuis la création de PEVE en 1996 pour contribuer à la compétitivité des batteries japonaises et devenir une entreprise fournissant des batteries embarquées de haute qualité et hautement sûres', a indiqué le constructeur nippon.



' Outre les batteries pour véhicules électriques hybrides (HEV), nous prévoyons de produire des batteries pour véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Grâce à nos efforts dans la production de batteries embarquées diverses et de nouvelle génération, nous espérons créer une nouvelle valeur et être utile à la société', ajoute Toyota.



