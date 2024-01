Toyota : Yaris Cross, la voiture la plus produite en France

Le 25 janvier 2024 à 12:26 Partager

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) situé à Onnaing (59) conserve en 2023 la première place des sites de production automobile en France. La Yaris Cross reste la voiture la plus produite en France, tous modèles et marques confondus.



Avec son nouveau record de production porté à 273 788 unités en 2023, le site nordiste de Toyota, qui produit trois modèles sur une seule ligne de production (Yaris, Yaris Cross, Mazda 2), conserve son titre acquis en 2022 de site le plus important en France (données du cabinet Inovev).



Ce record de production a été atteint grâce à une organisation en trois équipes (matin, après-midi, nuit) fonctionnant cinq jours par semaine et capable de produire une voiture toutes les 58 secondes.



Avec 200 025 unités, soit une hausse de 24% par rapport à 2022, la Yaris Cross confirme son succès pour un modèle lancé en 2021. ' Elle est non seulement la voiture la plus produite en France pour la 2ème année consécutive, mais elle se hisse également en fin d'année sur la plus haute marche du podium des ventes d'un segment (B-SUV) européen ' indique le groupe.



' La Yaris Cross est la meilleure vente européenne pour la marque Toyota et monte pour la 3ème année consécutive sur la deuxième marche du podium avec une part de marché estimée à 6,1% '.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.