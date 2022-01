Toyota : a augmenté sa part de marché en France en 2021

Toyota France annonce avoir immatriculé 110 684 véhicules (Toyota et Lexus) dans l'Hexagone en 2021, atteignant une part de marché en VP (véhicules particuliers) de 6,1% soit +0,3pt.



Dans un marché français en hausse de 1,9%, les immatriculations VP et VU (véhicules unitaires) de la marque Toyota augmentent de 10% sur l'année 2021 et atteignent 105 980 unités.



Élue Voiture de l'année 2021 par un jury européen, la Yaris Hybride confirme d'ailleurs sa très bonne performance avec 28 992 immatriculations, représentant 27% des immatriculations de la marque.



De son côté, Lexus France enregistre 4 704 immatriculations en 2021, en recul de 20% par rapport à 2020.





