Toyota : a remporté trois prix de la relation client

Au cours des six derniers mois, plusieurs études ont salué les actions menées par Toyota France dans le domaine de l'expérience client.



Toyota France conserve sa place de lauréat en remportant pour la neuvième fois le premier prix du Podium de la Relation Client Kantar / BearingPoint dans le secteur automobile. Pour cette 18e édition du Podium de la Relation, BearingPoint et Kantar ont interrogé 4 000 clients et usagers de 229 entreprises et administrations dans 11 secteurs, dont l'automobile.



Toyota France décroche également pour la sixième fois la première place du classement Qualiweb dans le secteur automobile et ajoute le Trophée Qualiweb 2022 à son palmarès. S'appuyant sur une étude réalisée chaque année depuis 1998 auprès d'un panel de 220 entreprises couvrant 16 secteurs d'activité, cette 24e édition des Trophées Qualiweb récompense les meilleurs acteurs de la relation client online cross-canal.



Toyota arrive aussi en tête des constructeurs automobiles en France dans l'étude KPMG sur l'expérience client avec la meilleure note dans 5 des 6 ' piliers '. À partir d'évaluations effectuées par un panel de 90 000 consommateurs, ce baromètre analyse la qualité de l'expérience client proposée par 3 000 marques dans 26 pays dont la France.



