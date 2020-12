Toyota : accélère sa stratégie de transformation digitale

Toyota Financial Services accélère sa stratégie de transformation digitale avec la mise à disposition de nouveaux outils pour les réseaux Toyota et Lexus mais aussi pour les clients, indique Toyota.



Toyota Financial Services a ainsi mis en place un portail, Start by Toyota ou Start by Lexus, dans lequel les réseaux accèdent à tout l'environnement de Toyota Financial Services.



Par ailleurs, depuis l'été, les concessions bénéficient pour les véhicules d'occasion d'un outil d'aide à la vente identique aux véhicules neufs.



Enfin, Toyota Financial Services indique que tous les contrats sont désormais digitaux et que les clients peuvent les signer électroniquement.



Cette démarche de digitalisation va se poursuivre en 2021, tant pour le réseau avec un outil de gestion autonome des prises en charge d'entretien, que pour les clients avec un nouveau site internet et une application qui viendront accompagner les ambitions de Toyota Financial Services sur le digital.





