Toyota : accord avec LG Energy Solution autour des batteries

LG Energy Solution et Toyota Motor North America, Inc. (Toyota) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de fourniture de modules de batterie lithium-ion devant être utilisés dans les véhicules électriques à batterie (BEV) Toyota qui seront assemblés en les États Unis.



Dans le cadre du contrat, LG Energy Solution fournira des modules de batteries automobiles d'une capacité annuelle de 20 GWh à partir de 2025.



Les modules de batteries, constitués de cellules de type pochette NCMA (nickel, cobalt, manganèse, aluminium) à haute teneur en nickel, seront fabriqués en Installation de LG Energy Solution au Michigan.



Pour remplir l'accord de fourniture, LG Energy Solution investira 4000 milliards KRW (environ 3 milliards USD) dans son usine du Michigan pour établir de nouvelles lignes de production de cellules et de modules de batterie exclusivement pour Toyota, dont l'achèvement est prévu pour 2025



