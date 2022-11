Toyota : chiffre d'affaires en hausse, bénéfice en baisse

Toyota publie un chiffre d'affaires de 17 710 milliards de yen au titre du premier semestre de son exercice 2023 (période d'avril à septembre 2022), en hausse de 14,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



En revanche, dans le même temps, le constructeur a enregistré une nette baisse de son EBIT (-34,7%), celui-ci passant de 1747 milliards de yen à 1141 milliards de yen, notamment en raison de la hausse du coût des matériaux.



Dans ces conditions, le bénéfice net semestriel attribuable au groupe s'établit à 1171 milliards de yen, marquant un recul de 23,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Le BPA au titre du 1er semestre ressort ainsi à 85,42 yen, contre 109,28 yen un an plus tôt.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, Toyota cible des ventes de 36 000 milliards de yen, en hausse de 14,7% par rapport à 2022, et un bénéfice net attribuable au groupe de 2360 milliards de yen, en recul de 17,2%, soit un BPA annuel de 172,28 yen.



