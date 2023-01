Toyota défend son titre de constructeur automobile le plus vendu au monde en 2022

Les ventes mondiales du groupe, qui comprend l'unité de camions Hino Motors et le fabricant de petites voitures Daihatsu, ont baissé de 0,1 %, les ventes record de 8,6 millions de véhicules à l'étranger ayant contribué à compenser la baisse de 9,6 % sur le marché intérieur, à 1,9 million de véhicules.

Son rival de deuxième rang, Volkswagen Group, a annoncé plus tôt ce mois-ci ses ventes les plus faibles depuis plus de dix ans, soit 8,3 millions de véhicules, car les blocages de COVID-19 en Chine et la guerre en Ukraine ont bouleversé les chaînes d'approvisionnement.

Bien que certaines contraintes d'approvisionnement liées aux puces demeurent également pour Toyota, le constructeur japonais a déclaré que la forte demande en Asie et l'augmentation de la capacité de production et l'optimisation en Asie et en Amérique du Nord l'ont aidé à augmenter la production mondiale de 5 % en 2022.

En novembre, Toyota a révisé ses prévisions de production pour l'exercice financier en cours jusqu'à la fin mars, passant de 9,7 millions de véhicules à 9,2 millions.