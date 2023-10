Toyota : dévoile son concept de mobilité pour Paris 2024

Le 04 octobre 2023 à 16:56 Partager

Toyota, en tant que partenaire mondial de mobilité du Comité International Olympique (CIO) et du Comité International Paralympique (IPC), a dévoilé son concept de mobilité pour Paris 2024.



Toyota fournira des solutions de mobilité durable aux athlètes, officiels, bénévoles, médias accrédités et spectateurs.



Toyota mettra ainsi à disposition environ 250 véhicules électriques personnels à batterie - C+walkS assis et C+walkT debout. Les deux ont une vitesse maximale de 6 km/h et sont équipés de systèmes de détection d'obstacles avant pour assurer la sécurité des conducteurs et des personnes à proximité.



Toyota apportera à Paris une flotte de véhicules de tourisme 100 % électrifiés, conformément à son engagement de réduire les émissions de carbone. Au total, Toyota amènera plus de 2 650 véhicules de tourisme électrifiés à utiliser lors de Paris 2024, dont 150 accessibles aux fauteuils roulants.



En plus des 500 Toyota Mirai FCEV, Toyota proposera également des applications spécifiques qui vont au-delà de l'offre automobile traditionnelle. Dans l'ensemble, Toyota et ses partenaires prévoient de présenter jusqu'à 10 applications différentes de mobilité à hydrogène, principalement à pile à combustible.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.