Toyota : hausse de 9,4% des ventes au mois d'Août

Toyota Motor Corporation (TMC) annonce ses résultats de ventes, de production et d'exportation pour août 2022 ainsi que le total cumulé de janvier à août 2023.



Dans la continuité du mois dernier, les ventes et la production ont toutes deux augmenté d'une année sur l'autre.



Les ventes au mois d'aout sont en hausse de 9,4% à 923 180 véhicules et la production progresse de 4,3% à 924 509 véhicules dans le monde.



Les ventes ont progressé de 5,9% à 7 261 366 véhicules de janvier à août 2023 2023 sur l'ensemble du monde. Les ventes au Japon sont en hausse de 25,9%. La production mondiale a progressé de 9,5% à 7 470 293 véhicules.



' Nous continuerons à surveiller attentivement la situation de l'approvisionnement en pièces et mettrons tout en oeuvre pour livrer autant de véhicules que possible à nos clients dans les meilleurs délais ' indique le groupe.



