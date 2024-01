Toyota : hausse de 9% des ventes en Europe en 2023

Toyota Motor Europe (TME) a vendu 1 173 419 véhicules Toyota et Lexus en 2023, soit une hausse de 9% en glissement annuel, ce qui se traduit par une part de marché de 6,7%.



Durant cette période, ses ventes de véhicules électrifiés ont augmenté de 14%, si bien qu'elles représentent désormais 70% du volume total.



Les ventes de Lexus ont progressé de 46% en glissement annuel, ce qui en fait l'une des marques premium affichant la plus forte croissance en Europe, tandis que la marque Toyota a conservé la deuxième place des ventes de véhicules particuliers dans cette région.



' Nous avons lancé plusieurs véhicules électrifiés à émissions faibles ou nulles dans le cadre de notre stratégie multitechnologies afin de proposer à nos clients la solution répondant le mieux à leurs besoins. Parmi ces véhicules, figurent les nouveaux Toyota C-HR et Lexus LBX, qui dynamiseront encore les ventes en 2024 ', a déclaré Yoshihiro Nakata, Président et CEO de Toyota Motor Europe.



La dynamique commerciale de la marque devrait se confirmer en 2024 car les livraisons du nouveau Toyota C-HR débutent au premier trimestre 2024.



