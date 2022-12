Toyota : initiatives autour de l'hydrogène au Japon

Toyota annonce que sa structure, la Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), a conclu un accord de partenariat avec la préfecture de Fukuoka, au Japon, visant à étendre l'adoption des véhicules électriques à pile à combustible (mobilité FC) 'pour les véhicules qui sous-tendent la vie quotidienne dans l'industrie de la logistique, les transports publics et utilisation officielle du gouvernement'.'L'objectif est de faire avancer le développement d'une société basée sur l'hydrogène afin d'atteindre la neutralité carbone', indique le constructeur nippon.Un des objectifs est notamment de rendre l'hydrogène plus accessible aux habitants de la préfecture tout en élargissant son usage et en favorisant le développement industriel et régional.Outre les véhicules électriques hybrides (HEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV), CJPT travaille également à la mise en oeuvre d'un plan de mobilité FC commercial et public.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.