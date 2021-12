Toyota : la 'C+pod' disponible pour le grand public japonais

Toyota annonce aujourd'hui que sa 'C+pod', une voiture électrique ultra-compacte, est accessible au grand public japonais à compter de ce jour.



Dans un premier temps, ce véhicule avait en effet été réservé aux clients professionnels, aux collectivités et administrations de l'archipel.



Toyota fait savoir que ces véhicules seront désormais proposés dans tout le Japon via des contrats de leasing proposé par les concessionnaires Toyota et les agences de leasing du constructeur.



Toyota précise que le leasing permet de garantir une collecte complète des véhicules dans le cadre des initiatives 3R (réduire, réutiliser, recycler), notamment pour les batteries embarquées.



