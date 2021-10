Toyota : lancement du C+ walk T sur le marché japonais

Toyota annonce aujourd'hui le lancement au Japon du C + walk T, une sorte de trottinette électrique à trois roues qui sera proposée à partir d'aujourd'hui dans les magasins de location et de crédit-bail.



Doté d'une base basse et plate, le C + walk T peut être utilisé dans les zones piétonnes, puisqu'il prend autant de place qu'une personne seule, et se déplace à des vitesses de marche humaines typiques.



Le véhicule est par ailleurs équipé de fonctions de détection d'obstacles qui permettent d'éviter les collisions avec des obstacles ou des piétons.



Toyota espère qu'à terme, son véhicule pourra être utilisé sur la voie publique. Le constructeur précise que d'autres modèles de type assis sont en cours de développement en vue d'une future commercialisation.





