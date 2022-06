Toyota : le nouveau RAV4 attendu avant la fin de l'année

Toyota annonce que la nouvelle version de son RAV4 - le SUV le plus vendu au monde - est attendue pour les prochains mois: la production de la version 2023 débutera ainsi au troisième trimestre 2022



Le nouveau RAV4 sera notamment équipé d'un nouveau système multimédia (avec un système de navigation basé sur le cloud) et les clients bénéficieront de plus de services à distance grâce à l'application MyT qui permet d'accéder à diverses informations (niveau de carburant, éventuelles alertes, analyses de conduite, suivi du véhicule...).



'Il est aussi possible à distance de verrouiller et déverrouiller les portes, de faire clignoter les feux de détresse - par exemple pour repérer la voiture dans un parking - ou de commander le chauffage et la climatisation pour profiter d'une température idéale dès le début d'un trajet', précise le constructeur.



Le système Toyota Safety Sense a également été amélioré.



Le SUV est proposé avec deux motorisations hybrides de 218/222 ch et 306 ch.



