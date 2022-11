Toyota : les ventes du groupe en hausse de 24,8% en octobre

Toyota Motor Corporation annonce les résultats de ses ventes, de sa production et de ses exportations pour le mois d'octobre 2022, y compris ceux des filiales Daihatsu Motor Co., et Hino Motors.Toyota annonce que les ventes totales du groupe ont atteint 918 756 unités en octobre 2022, en hausse de 24,8% par rapport à octobre 2021.Entre octobre 2021 et octobre 2022, les ventes mondiales de la marque Toyota ont augmenté de 22,8% (à 832 373 unités), tout comme celles de Daihatsu (+64,9%, à 75949 unités) tandis que les ventes de Hino reculent de 15,5%, à 10434 unités.Le groupe a aussi vu sa production augmenter de 25,7% entre octobre 2021 et octobre 2022, à 924132 unités produites. La marque Toyota a produit 771,382 véhicules (+23%), devant Daihatsu (137275 véhicules produits, +47,7%) tandis que la production augmente de 5,6 % chez Hino avec 15475 unités.Enfin, les exportations ont augmenté de 25,9%, à 129906 unités, avec une hausse des exportations chez Toyota (+26,2%, à 122466 unités) et chez Hino (+21,6%, à 7440 unités).Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.