Toyota : mise sur l'hydrogène avec ses partenaires

Isuzu Motors Limited (Isuzu), DENSO Corporation (DENSO), Toyota Motor Corporation (Toyota), Hino Motors, Ltd. (Hino) et Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ont annoncé aujourd'hui avoir débuté la recherche fondamentale sur les moteurs à hydrogène pour les véhicules utilitaires lourds dans le but d'utiliser davantage les moteurs à combustion interne comme une option pour atteindre la neutralité carbone.



Toyota constate d'ailleurs que les efforts pour parvenir à une société de l'hydrogène s'accélèrent, comme l'augmentation du nombre de partenaires dans la production, le transport et l'utilisation de l'hydrogène.



Isuzu, DENSO, Toyota, Hino et CJPT estiment que les moteurs à hydrogène sont une solution afin de réduire les émissions carbonées. Les partenaires utiliseront les technologies et le savoir-faire que chaque entreprise a accumulés pour étudier le potentiel des moteurs à hydrogène dans les véhicules utilitaires lourds.



Les cinq entreprises contribueront ainsi à créer une société encore meilleure en élargissant les options disponibles pour atteindre la neutralité carbone.



