Toyota : accord de mutualisation avec 4 constructeurs nippons

Toyota a annoncé hier un accord avec Suzuki, Subaru, Daihatsu et Mazda en vue de définir ensemble les caractéristiques techniques des systèmes de communication de leurs futurs modèles.



En standardisant ces dispositifs, les cinq constructeurs cherchent à promouvoir leur utilisation, mais aussi à proposer dans un futur proche des services connectés plus pratiques et plus sécurisés.



Alors que l'arrivée des voitures connectés entraîne des mutations majeures dans l'industrie automobile, la mutualisation du développement des systèmes embarqués permettra aux constructeurs d'améliorer la qualité des services connectés et de les mettre plus vite sur le marché.



En procédant ainsi chaque entreprise pourra se concentrer davantage sur le développement, conservé en interne, de ses applications et services.



