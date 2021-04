Toyota : signe un protocole d'accord avec Chevron

Toyota Motor North America et Chevron ont signé un protocole d'accord visant à explorer une alliance stratégique pour catalyser et diriger le développement d'entreprises commercialement viables et à grande échelle dans le domaine de l'hydrogène.



Chevron et Toyota cherchent à travailler sur trois grandes priorités stratégiques : collaborer à des mesures de politique publique liées à l'hydrogène qui soutiennent le développement de l'infrastructure hydrogène; comprendre la demande actuelle et future du marché pour les véhicules électriques légers et lourds à pile à combustible et les possibilités d'approvisionnement pour cette demande.



Les deux groupes cherchent aussi à explorer les possibilités de poursuivre conjointement la recherche et le développement dans le transport et le stockage à hydrogène.



