Toyota : un nouveau modèle dans le segment A

Toyota confirme son engagement dans le segment A européen, avec un nouveau modèle qui sera aux côtés de Yaris et Yaris Cross, le troisième véhicule de la marque à utiliser la plateforme GA-B.



' Le développement de nouvelles plateformes Toyota New Global Architecture (TNGA) a permis d'améliorer significativement le comportement, l'agrément de conduite, la sécurité et le design des modèles Toyota lancés en Europe ces dernières années ' indique le groupe.



Avec la Yaris, la Yaris Cross et le nouveau modèle du segment A, la production de véhicules basés sur la plateforme GA-B devrait dépasser les 500 000 exemplaires par an en Europe.



' Toyota vise ainsi, avec ce nouveau modèle, à proposer un véhicule avec un niveau de prestation supérieur aux standards en vigueur sur le segment A tout en maintenant un tarif accessible au plus grand nombre ' rajoute la direction.



