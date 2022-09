Toyota parvient à un règlement potentiel de 150 millions de dollars américains concernant les rappels de pompes à carburant

Un règlement préliminaire a été déposé mercredi soir au tribunal fédéral de Brooklyn. Il nécessite l'approbation d'un juge.

Le règlement couvre les propriétaires et les locataires de dizaines de modèles de véhicules Toyota et Lexus fabriqués au cours des années modèles 2013 à 2020 et équipés de pompes à carburant basse pression Denso.

Les conducteurs se sont plaints que les pompes défectueuses faisaient que les véhicules " tournaient mal ", perdaient de la puissance moteur et calaient, surtout à basse vitesse.

Toyota a déclaré que les problèmes ont été signalés plus souvent dans le sud des États-Unis, où le temps est plus chaud.

Plus de 5,8 millions de véhicules dans le monde ont été rappelés en 2020 et 2021 à cause de ce défaut.

Dans le cadre du règlement, Toyota prolongera la garantie des pompes à carburant jusqu'à 15 ans ou 150 000 miles, selon la première éventualité, et fournira aux conducteurs des véhicules de prêt gratuits et des options de remorquage pour les réparations.

Les conducteurs peuvent également demander le remboursement des réparations antérieures, y compris pour les véhicules de prêt et le remorquage.

Toyota et Denso International America Inc, qui était également un défendeur, n'ont pas admis de faute en acceptant de régler.

"Nous sommes heureux d'avoir résolu ce litige d'une manière qui démontre notre engagement à fournir aux clients une excellente expérience de propriété", a déclaré Toyota dans un communiqué.

Dee Miles, un associé du cabinet d'avocats Beasley Allen représentant les plaignants, a déclaré que le règlement offre un "remède complet" aux conducteurs.

"La valeur du règlement est encore en cours d'analyse par des experts, mais sur la base de l'analyse initiale, nous nous attendons à ce que la valeur du règlement dépasse 150 millions de dollars", a-t-il déclaré dans un courriel.

Les cabinets d'avocats représentant les plaignants peuvent demander jusqu'à 28,5 millions de dollars pour les frais juridiques liés à la conclusion du règlement.

L'affaire est Cheng et al v Toyota Motor Corp et al, U.S. District Court, Eastern District of New York, No. 20-00629.