Toyota : présente la nouvelle génération de Corolla

Toyota présente la 12e génération de sa Corolla, un véhicule doté d'une nouvelle motorisation hybride et auto-rechargeable de 5ème génération.



La Nouvelle Corolla est présentée comme un modèle qui offrira plus de puissance avec des consommations et des émissions de CO2 'en baisse ou stables', dixit le constructeur.



Lancée en 1966, la Corolla a connu un large succès commercial avec plus de 50 millions de véhicules vendus.



L'atout majeur de la Corolla est d'être le seul modèle de son segment à offrir une gamme 100 % hybride avec une efficience et une capacité de conduite zéro émission qui répondent à une demande de plus en plus forte des clients, assure Toyota.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.