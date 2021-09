Toyota : rejoint une initiative de recherche de pointe

Toyota annonce aujourd'hui rejoindre le centre JAMBE (Japan Automotive Model-Based Engineering) une initiative qui vise à créer ' une communauté de développement de pointe dans le secteur de la mobilité '.



Toyota y retrouvera d'autres constructeurs japonais (Subaru, Nissan, Honda et Mazda) ainsi que des fabricants de pièces détachées (Aisin, Jatco, Denso. Panasonic, Mitsubishi Electric)



Les différents membres dirigeront les activités du centre pour contribuer à rendre l'industrie automobile japonaise plus compétitive à l'échelle internationale, en construisant notamment des ponts avec la recherche universitaire.



Les partenaires comptent surtout mettre en place un développement dit ' MBD ' (model-based development), c'est-à-dire essentiellement virtuel, sur ordinateur, et sans prototypage.



L'idée de cette méthode est de parvenir à un développement plus efficace et rapide, en économisant le temps usuellement consacré à la fabrication des pièces et des essais.





