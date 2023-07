Toyota : réservations ouvertes pour le nouveau C-HR

Toyota annonce ouvrir ce jour les réservations pour son Toyota C-HR de nouvelle génération.



Le constructeur précise que les premiers clients inscrits bénéficieront d'une présentation exclusive du nouveau Toyota C-HR dès septembre grâce au Toyota Live Showroom



A l'occasion du lancement, Toyota commercialise deux séries spéciales 'Collection Première' et 'GR SPORT Première' supposées offrir 'le meilleur du nouveau Toyota C-HR'



Le nouveau Toyota C-HR est disponible avec les nouvelles motorisations hybrides auto-rechargeables Hybride 140 et Hybride 200 (traction avant ou transmission intégrale), ainsi qu'avec l'inédite Hybride Rechargeable 220.



