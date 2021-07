Toyota : s'impose en endurance, aux 6 heures de Monza

La Toyota GR010 Hybrid s'est imposée à l'issue des 6 heures de Monza dans la catégorie Hypercar. Composé de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López, l'équipage de la voiture n°7 signe ainsi sa première victoire de la saison.



Grâce à ce résultat, Toyota Gazoo Racing augmente son avance au Championnat du Monde des constructeurs à 30 points sur Alpine.



De son côté, la bataille pour le titre pilote s'est resserrée, l'équipage Toyota Gazoo Racing n°8, formé par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, n'ayant désormais plus que six points d'avance sur ses coéquipiers de la Toyota n°7, les champions en titre.



Invaincue cette saison 2021 en championnat du monde d'endurance, l'équipe Toyota Gazoo Racing défendra son titre aux 24h du Mans les 21 et 22 août prochains.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.