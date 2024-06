Toyota Motor a annoncé jeudi qu'elle suspendait la production et la livraison des véhicules utilitaires sport Grand Highlander et Lexus TX jusqu'à ce qu'elle puisse résoudre un problème de coussins gonflables.

Le constructeur automobile a déclaré plus tôt qu'il rappelait 145.000 véhicules Toyota Grand Highlander et Lexus TX 2024 aux Etats-Unis parce que le rideau de protection gonflable du côté conducteur peut ne pas se déployer comme prévu lors de certains accidents si la fenêtre du conducteur est roulée vers le bas. Le constructeur automobile a déclaré que la production et les livraisons des SUV à trois rangées de sièges étaient interrompues "jusqu'à ce qu'une solution puisse être trouvée". Une amélioration pour les véhicules produits en série est actuellement à l'étude". (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler)