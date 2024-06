Le président de Toyota Motor, Akio Toyoda, subit peut-être la pression des investisseurs internationaux en matière de gouvernance et de scandales, mais il reste populaire auprès des investisseurs familiaux qui ont assisté à l'assemblée générale annuelle des actionnaires mardi.

M. Toyoda devrait être réélu à la présidence du premier constructeur automobile mondial lors de cette assemblée, même si deux influentes sociétés de conseil en vote par procuration ont recommandé de voter contre lui, en invoquant des problèmes de gouvernance et des scandales liés à des tests de certification.

Petit-fils du fondateur de l'entreprise, M. Toyoda jouit toujours d'une grande popularité auprès des actionnaires individuels, qui sont nombreux à le féliciter d'avoir conduit l'entreprise à enregistrer une nouvelle année de bénéfices records et de fortes performances boursières l'année dernière.

"J'ai acheté des actions Toyota avec ma prime de retraite", a déclaré Hidenori Takahashi, 84 ans, à Reuters, ajoutant qu'il pensait qu'il s'agissait de la "meilleure entreprise du Japon" pour les actionnaires.

Il a déclaré que les problèmes de certification qui ont secoué le constructeur automobile étaient "une mauvaise chose", mais que M. Toyoda semblait désireux de prendre des mesures pour éviter que les méfaits ne se reproduisent.

Si M. Toyoda risque peu de ne pas être réélu, une forte baisse de sa cote de popularité pourrait être une source d'embarras pour une entreprise qui a été le constructeur automobile le plus vendu au monde pendant quatre années consécutives.

La cote de popularité de M. Toyoda est tombée à 85 % l'année dernière, contre 96 % en 2022.

Le constructeur automobile a été mis à mal par une série de violations des normes de sécurité et d'autres tests de certification chez Toyota et les entreprises de son groupe, y compris le fabricant de petites voitures Daihatsu. Institutional Shareholder Services (ISS) a contesté la manière dont le constructeur automobile a traité le problème.

Le fonds de pension des fonctionnaires de la ville de New York partage cet avis et vote contre la réélection de M. Toyoda. Michael Garland, qui supervise la gouvernance d'entreprise pour les fonds, a déclaré que le vote contre Toyoda était motivé par des préoccupations en matière de sécurité et de conformité.

"Il est essentiel de donner le ton au sommet de la hiérarchie", a déclaré M. Garland dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Glass Lewis, qui recommande que Toyoda ne soit pas réélu pour la deuxième année consécutive, a déclaré qu'il était responsable du manque d'indépendance du conseil d'administration et a également fait part de ses inquiétudes concernant l'actionnariat stratégique et le rendement des capitaux propres.

D'autres irrégularités en matière de certification ont été mises au jour depuis que les conseillers ont formulé leurs recommandations.

Au début du mois de juin, Toyota a déclaré avoir effectué à tort six tests de certification de véhicules différents dans le passé, y compris pour trois modèles qui étaient encore vendus.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait notamment effectué certains des tests dans des conditions plus strictes que celles définies par le gouvernement, ce qui a invalidé leurs résultats.

Les actions de Toyota ont chuté de 10 % depuis lors, mais restent en hausse de 18 % sur l'année.

Toyota a déjà déclaré à Reuters que le fait de faire le point sur ses erreurs était depuis longtemps ancré dans sa culture d'entreprise et que Toyoda prendrait l'initiative de réinstiller cette culture et de travailler avec les entreprises du groupe pour garantir une gouvernance efficace.

Une proposition d'actionnaire émanant du fonds de pension danois AkademikerPension est également soumise au vote. Elle demande à Toyota d'améliorer la divulgation de ses activités de lobbying en matière de changement climatique.

Le conseil d'administration de Toyota s'est opposé à cette proposition. (Reportage de Maki Shiraki à Toyota City et de Daniel Leussink à Tokyo ; Rédaction de David Dolan et Edwina Gibbs)