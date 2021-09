Toyota : un nouveau service pour la location longue durée

Toyota annonce que son pôle Toyota Financial Services lance Toyota Easy Flex, un produit destiné aux particuliers et aux professions libérales dans le cadre de la location longue durée.



Toyota Easy Flex permet au client de profiter de davantage de flexibilité, qu'il s'agisse de modifier le kilométrage prévu ou la durée du contrat de location en cours. Le client pourra aussi choisir ou reporter la date de prélèvement de son loyer, en fonction de ses besoins et de sa situation.



Disponible uniquement sur la nouvelle Toyota Yaris Cross dans un premier temps, ce produit sera ensuite au nouveau Lexus NX qui sera lancé en fin d'année puis à toute la gamme Toyota et Lexus courant 2022.





