Toyota va fabriquer des pièces de VE en Inde pour les marchés domestiques et d'exportation

Le constructeur automobile prévoit de commencer par produire des e-drives ou des pièces de groupe motopropulseur électrique utilisées par différents types de véhicules électriques, y compris les VE à batterie, les hybrides rechargeables et autres modèles hybrides, a déclaré Vikram Gulati, vice-président exécutif de Toyota Kirloskar Motor.

"L'aspiration est de faire de l'Inde la plaque tournante de la fabrication de technologies plus propres. Il s'agit de créer les blocs de construction", a déclaré M. Gulati à Reuters.

Il n'a pas nommé les pays de l'ASEAN, ou Association des nations de l'Asie du Sud-Est, vers lesquels Toyota exporterait.

Cette initiative fait suite à l'annonce récente de l'entreprise d'investir 48 milliards de roupies (621 millions de dollars) en Inde pour localiser la chaîne d'approvisionnement des VE, et fait également partie de ses objectifs plus larges de neutralité carbone pour 2050.

Cette annonce intervient également alors que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi propose aux entreprises des milliards de dollars d'incitations pour construire des VE et leurs pièces localement.

La majeure partie de l'investissement en Inde sera réalisée par l'unité locale de Toyota, Toyota Kirloskar Motor et Toyota Kirloskar Auto Parts (TKAP), une coentreprise de Toyota Motor Corp, Aisin Seiki Co et Kirloskar Systems, a déclaré la société samedi.

Le plus grand constructeur automobile du monde a déclaré en décembre qu'il prévoyait d'investir 70 milliards de dollars pour électrifier ses automobiles d'ici 2030, notamment en développant des VE à batterie, alors qu'il rattrape les constructeurs automobiles mondiaux qui investissent des milliards de dollars dans le passage à des véhicules plus propres.

En Inde, cependant, Toyota se concentre davantage sur le lancement de ses modèles hybrides en premier, qu'elle estime mieux adaptés à l'objectif du pays de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et les émissions de carbone.

M. Gulati a déclaré que cela répondrait également aux différents besoins des consommateurs et permettrait "une transition plus rapide vers un avenir électrifié".

La mise en place précoce de la chaîne d'approvisionnement aidera Toyota à devenir compétitif en termes de volume et de prix en Inde, a déclaré M. Gulati.

Toyota s'attend à ce que cela permette une transition "plus rapide et plus douce" de l'industrie automobile indienne vers la technologie des véhicules électriques, a-t-il ajouté.

(1 $ = 77,2475 roupies indiennes)