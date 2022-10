Toyota : veut développer l'usage de l'hydrogène en cuisine

Toyota annonce une collaboration avec Rinnai Corporation (Rinnai) et Woven Planet Holdings, Inc. (Woven Planet) autour d'un nouvel usage de l'hydrogène en cuisine, dans le cadre de la préparation des repas.



En mai 2022, Rinnai avait annoncé le développement réussi de la technologie de combustion 100 % hydrogène pour les chauffe-eau résidentiels et développe activement une variété d'autres équipements alimentés à l'hydrogène.



Depuis, les partenaires ont ciblé la cuisine comme un moyen important de valider les capacités domestiques de l'énergie hydrogène et de démontrer sa commodité, son utilité et sa valeur.



La collaboration se concentrera autour des méthodologies de combustion les plus sûres et les plus efficaces afin d'optimiser le goût et la texture des ingrédients sans émettre de CO2 lors du processus de cuisson.



