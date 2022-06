Toyota : vise une nouvelle victoire au 24h du Mans

En plus d'avoir remporté toutes les éditions des 24h du Mans depuis 2018, l'équipe TOYOTA GAZOO Racing fut aussi le premier constructeur à gagner les 24 Heures du Mans dans la catégorie Hypercar, avec la GR010 HYBRID, l'année dernière.



Le départ des 90e24 Heures du Mans sera donné samedi à 16h00 pour les 62 voitures et les 186 pilotes engagés.



A six jours de l'édition 2022, Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López ont à coeur de défendre leur couronne mancelle avec la GR010 HYBRID n°7.



Pilotes de la GR010 HYBRID n°8, Sébastien Buemi et Brendon Hartley sont de multiples vainqueurs du Mans, avec respectivement trois et deux victoires. Cette année, ils sont associés à Ryo Hirakawa, qui a couru deux fois en LMP2 au Mans mais fait ses débuts dans la catégorie reine.



