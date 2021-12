ZF prend une participation dans la société de logiciels de mobilité Apex.AI et lève 56,5 millions de dollars.

Parmi les autres entreprises de premier plan ayant participé au tour de table de série B, qui a permis de lever 56,5 millions de dollars, figurent le fournisseur automobile allemand Continental, le constructeur aéronautique européen Airbus, Jaguar Land Rover, qui fait partie du groupe indien Tata Motors, ainsi que le fabricant américain de machines agricoles AGCO.

Jan Becker, directeur général et cofondateur d'Apex.AI, a déclaré que les clients utilisaient son logiciel dans une variété de projets, allant des systèmes avancés d'aide à la conduite au camionnage automatisé. Il a déclaré que le nouveau financement serait utilisé pour se développer dans des activités connexes telles que l'agriculture, l'exploitation minière et l'automatisation industrielle.

Les investisseurs intéressés par la conduite autonome s'intéressent de plus en plus, au-delà de robotaxis, aux entreprises qui travaillent sur la technologie de conduite autonome pour les camions et autres types de véhicules logistiques qui opèrent dans des environnements moins complexes que les villes animées.

Apex.AI, dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, et qui dispose désormais de trois bureaux en Allemagne, à Berlin, Munich et Stuttgart, a levé 74 millions de dollars depuis sa création en 2017.

Parmi les précédents investisseurs d'Apex.AI figurent les branches de corporate venture du japonais Toyota Motor, le constructeur de camions Volvo Group ainsi que le fabricant allemand de pièces automobiles Hella.

Becker a passé 14 ans chez son concurrent allemand Bosch, dont une grande partie dans la Silicon Valley, à développer les technologies qui sous-tendent les voitures à conduite autonome.

Le dernier produit de la société, appelé Apex.OS, est une plateforme logicielle qui permet aux clients d'intégrer le développement de véhicules électriques, connectés et autonomes. Toyota et Continental utilisent déjà Apex.OS.

ZF a déclaré qu'elle développerait un "middleware" qui fonctionnera avec Apex.OS pour connecter le système d'exploitation d'un ordinateur de véhicule et ses applications logicielles.