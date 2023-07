Toys''R''Us ANZ Limited est un détaillant de jouets, de produits pour bébés, de passe-temps et de produits de style de vie, basé en Australie, qui vend directement aux consommateurs. La société propose trois piliers de commerce électronique orientés vers le consommateur, à savoir Toys''R''Us, Babies''R''Us et Hobby Warehouse. La société propose des produits dans diverses catégories, notamment les arts et l'artisanat, le bâtiment et la construction, les poupées et les accessoires, la technologie éducative, les peluches et les jouets mous, les jeux et les puzzles, les sports et le plein air, les kits de modélisme, ainsi que les véhicules et les télécommandes. Les marques de la société comprennent Lego, Funko, Barbie, Paw Patrol, Bruder et Schleich. Les filiales de la société comprennent UK Toys''R''US Limited, FUN International Limited, Funtastic America Inc., NSR (HK) Limited, Mittoni Pty Limited, Hobby warehouse Pty Limited et Toys R Us Licensee Pty Limited.

