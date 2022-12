TP cède l'activité de Westek Technology pour 800 000 GBP

TP Group PLC - société de conseil, de logiciels et d'ingénierie basée à Wincanton, en Angleterre - Conclut un accord conditionnel pour céder son activité non essentielle Westek Technology Ltd au fabricant allemand d'électronique Roda Computer GmbH pour 800 000 GBP en espèces. La réalisation de la cession est soumise à l'autorisation réglementaire au Royaume-Uni.

Cours actuel de l'action : 2,17 pence

Variation sur 12 mois : 54% de baisse

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

