Courtier TP ICAP : le revenu du troisième trimestre bondit en raison de la volatilité du marché

Les plates-formes de trading voient maintenant une augmentation de l'activité des clients après la hausse de la volatilité du marché, déclenchée par le "mini-budget" de la Grande-Bretagne et les incertitudes économiques mondiales plus larges alimentées par la hausse des taux d'inflation et le conflit Ukraine-Russie.

La société britannique a déclaré que les revenus de son unité Global Broking au cours des trois mois se terminant le 30 septembre ont augmenté de 20 % dans la devise déclarée, et toutes les classes d'actifs ont connu une croissance élevée à un ou deux chiffres.

La société cotée à Londres, qui met en relation acheteurs et vendeurs sur les marchés financiers, de l'énergie et des matières premières, a déclaré que le marché européen du gaz et de l'électricité restait difficile en raison de la hausse des prix et du faible niveau d'activité du marché.

TP ICAP a déclaré un revenu de 508 millions de livres (585,88 millions de dollars) pour le trimestre, contre 447 millions de livres l'année dernière.

(1 $ = 0,8671 livre)