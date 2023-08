TP ICAP Group plc est un fournisseur d'infrastructures et d'informations sur les marchés électriques basé au Royaume-Uni. La société fournit des services de courtage, des données et des analyses et des renseignements sur le marché dans le monde entier. Ses divisions comprennent Global Broking, Energy & Commodities, Agency Execution et Parameta Solutions. La division Global Broking couvre les taux, le crédit, les actions, les devises et les marchés monétaires, ainsi que les marchés émergents. La division Energy & Commodities propose des services aux marchés des matières premières, notamment le pétrole, le gaz, l'électricité, les énergies renouvelables, les métaux ferreux, les métaux de base, les métaux précieux et les soft commodities. Sa division Agency Execution fournit des services de courtage, d'exécution et de négociation électronique à une série d'institutions d'investissement mondiales, couvrant une gamme de classes d'actifs. La division Parameta Solutions fournit des données indépendantes de tarification en temps réel sur le marché hors cote (OTC) pour permettre aux clients d'analyser, d'enregistrer, de négocier et de gérer leurs portefeuilles, et propose une gamme de solutions fintech post-négociation.