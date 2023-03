TP ICAP augmente son dividende de 30 % grâce à la hausse des taux d'intérêt

(Alliance News) - TP ICAP Group PLC a fait état mardi d'une amélioration de son bénéfice annuel, profitant de la hausse des taux d'intérêt et augmentant son dividende de près d'un tiers.

La société de services financiers basée à Londres a déclaré que le chiffre d'affaires en 2022 a augmenté de 13% pour atteindre 2,12 milliards de livres sterling, contre 1,87 milliard de livres sterling en 2021.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 24 millions de livres sterling à 113 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice de base par action est passé de 0,7 pence l'année précédente à 13,2 pence. Le bénéfice avant impôt ajusté s'est élevé à 226 millions de livres sterling, contre 177 millions de livres sterling.

Le bénéfice avant intérêts et impôts s'est élevé à 163 millions de livres sterling, soit une hausse de 68 % par rapport aux 97 millions de livres sterling enregistrés en 2021. L'Ebit ajusté a augmenté de 7,8 %, passant de 255 millions de livres sterling à 275 millions de livres sterling, grâce à la bonne performance des taux.

"Nous avons réalisé une excellente performance : une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et une augmentation de la rentabilité. Le resserrement monétaire significatif dans de nombreuses économies a profité aux activités de taux, notre activité la plus importante", a déclaré Nicolas Breteau, directeur général.

"La gestion du capital est un élément important de notre stratégie. Nous nous sommes engagés à libérer 100 millions de livres sterling de liquidités et à réduire la dette d'ici à la fin de 2023. Nous avons bien progressé, avec plus de 30 millions de livres sterling déjà libérés au second semestre 2022. En outre, comme annoncé précédemment, nous continuons à nous concentrer sur l'identification et la restitution de tout excédent de capital potentiel aux actionnaires, sous réserve de l'évaluation continue de notre bilan et de nos besoins d'investissement. "

TP ICAP a augmenté son dividende final de 44 % pour le porter à 7,9 pence par action. Cela porte le montant total de la distribution annuelle à 12,4 pence par action, soit une augmentation de 31 % par rapport aux 9,5 pence de l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, TP ICAP a déclaré qu'elle s'attend à ce que l'impact de l'inflation sur l'entreprise en 2023 soit largement atténué par l'accent mis sur l'efficacité des coûts.

Les actions étaient en baisse de 8,0 % à 164,10 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

