TP ICAP dépasse les estimations de bénéfices alors que la volatilité du marché persiste

Les plates-formes de trading ont connu une forte augmentation des activités et des volumes des clients cette année, alors que la guerre en Ukraine et les risques croissants de récession mondiale dus au resserrement des politiques monétaires ont maintenu les marchés financiers volatils.

La société, qui a signalé en mars une croissance plus faible de sa plateforme Liquidnet nouvellement acquise, s'attend maintenant à une amélioration de la rentabilité de cette unité au cours du second semestre.

La société britannique -- née de la fusion entre les courtiers Tullett Prebon et ICAP -- a vu son chiffre d'affaires semestriel passer à 1,08 milliard de livres (1,30 milliard de dollars), contre 936 millions de livres il y a un an.

Elle a également annoncé un bénéfice ajusté avant impôts de 116 millions de livres pour les six mois se terminant le 30 juin, contre 88 millions de livres un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu un bénéfice et un revenu de 107 millions de livres et de 1,03 milliard de livres, respectivement, selon le sondage du consensus compilé par la société.

(1 $ = 0,8280 livre)

