TPC Co,. Ltd est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la fabrication et à la distribution de pièces pour véhicules automobiles. Le portefeuille de produits de la société comprend des produits anti-vibration, notamment des tubes en acier de précision utilisés pour réduire le bruit, les vibrations et la rudesse, et des tubes de précision soudés, utilisés comme tuyaux de précision pour les véhicules à moteur et les structures de machines ; des tuyaux d'eau, utilisés pour acheminer l'eau de refroidissement des moteurs vers les radiateurs afin d'éviter la surchauffe et de maintenir le refroidissement ; des goulots de remplissage, utilisés pour transférer l'huile des entrées vers les réservoirs d'huile, et d'autres, utilisés pour les traitements de surface et les traitements thermiques. Ses principaux clients sont Hyundai Motor, GM Daewoo, Renault Samsung Motors, Toyota et d'autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, tels que le Japon, les États-Unis et l'Allemagne.